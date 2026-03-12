L’aretina Sintra diventa partner del Retail Institute Italy

L’aretina Sintra ha annunciato di aver stretto un accordo di collaborazione con il Retail Institute Italy. L’azienda di Arezzo entra nel network dell’istituto, che si occupa di promuovere lo sviluppo e l’innovazione nel settore retail. La notizia è stata comunicata ufficialmente oggi, 12 marzo 2026, attraverso un comunicato stampa. Sintra continuerà a operare nel suo mercato di riferimento mantenendo la sua identità.

Arezzo, 12 marzo 2026 – Sintra diventa partner del Retail Institute Italy. L’azienda aretina, punto di riferimento a livello internazionale per i processi di digitalizzazione d’impresa, è entrata a far parte della più importante associazione italiana impegnata nel promuovere la cultura, l’innovazione e lo sviluppo nel settore del retail attraverso iniziative volte a sviluppare formazione, informazione e confronto tra professionisti. Il Retail Institute Italy è stato costituito nel 1995 e fa oggi affidamento su una comunità con circa duecento soci impegnati in diversi ambiti operativi che collaborano per favorire uno scambio di competenze, un approfondimento delle evoluzioni dei mercati e una crescita condivisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’aretina Sintra diventa partner del Retail Institute Italy Articoli correlati L’aretina Sintra entra in Aused, la community di professionisti informaticiL’azienda condividerà esperienze e professionalità per sviluppare sistemi e tecnologie dell’informazione. Leggi anche: Sintra è tra le cinque realtà italiane scelte come Shopify Premier Partner