L' edicola dismessa diventa il teatro più piccolo del mondo | Da luogo di notizie a spazio di emozioni

Un’edicola dismessa situata in via Tondi a San Severo è stata trasformata in un teatro di dimensioni molto ridotte. Dopo essere stata chiusa da anni, la struttura ha riaperto come spazio dedicato alle rappresentazioni teatrali. La trasformazione ha portato a un nuovo utilizzo dell’edificio, che ora ospita spettacoli in un ambiente estremamente ristretto.

L'iniziativa di Francesco Gravino (Foyer '97) a San Severo: "Essere in sei, così vicini agli attori, crea una connessione rarissima. Non si è più spettatori, ma parte viva della scena". Il plauso dell'Amministrazione comunale In via Tondi, a San Severo, c'è il ‘Teatro più piccolo del mondo’. Si tratta di una edicola dismessa e non più utilizzata da diversi anni, che ha cambiato ‘destinazione d’uso' riaprendo i battenti come piccola sala teatrale. “Esprimiamo a Franco Gravino ed a tutti gli attori ed artisti – dichiarano il sindaco Lidya Colangelo e la sua vice con delega alla Cultura, Anna Paola Giuliani – i nostri più sentiti rallegramenti per la bellissima iniziativa, unica nel suo genere non solo nella nostra Regione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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Questa edicola abbandonata è diventata il teatro più piccolo d’Italia (con soli 6 spettatori e repliche ogni 15 minuti) x.com