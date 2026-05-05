L’Aquila celebra i 165 anni dell’Esercito Italiano

L’Aquila ha ospitato una cerimonia ufficiale per celebrare i 165 anni dalla nascita dell’Esercito Italiano. Alla manifestazione hanno preso parte rappresentanti delle istituzioni e militari, in un evento che si è svolto nel centro cittadino. La commemorazione ha visto la partecipazione di numerosi cittadini e autorità locali, in un momento di ricordo e di rispetto per le forze armate.

Una cerimonia solenne e partecipata ha animato il cuore dell’Aquila in occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Nella centrale Piazza Duomo, simbolo della rinascita della città, Capitale italiana della Cultura 2026, si sono riunite le principali autorità civili, militari e religiose per rendere omaggio a una delle istituzioni fondamentali del Paese. All’evento hanno preso parte, tra gli altri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano e il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Carmine Masiello. Una storia lunga 165 anni. La ricorrenza affonda le sue radici nel 4 maggio 1861, data che segna l ’inizio della storia dell’Esercito Italiano.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L’Aquila celebra i 165 anni dell’Esercito Italiano All'Aquila le celebrazioni per i 165 anni dalla fondazione dell'Esercito Italiano Notizie correlate Leggi anche: 165 anni dell’Esercito Italiano, Salvini: “Sempre al vostro fianco” Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano: "Una scelta per amore della Patria"L'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A L’Aquila si celebra il 165esimo anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano; Villaggio Esercito all’Aquila, il centro storico diventa spazio aperto; L’Aquila celebra l’Esercito: inaugurato il Villaggio su corso Vittorio Emanuele; 4 maggio: l’Esercito Italiano compie 165 anni. L’Aquila celebra i 165 anni dell’Esercito ItalianoNel cuore dell’Aquila si è svolta la cerimonia per il 165° anniversario dell’Esercito Italiano, alla presenza del ministro Guido Crosetto e dei vertici militari. Tra memoria, valori e innovazione, gli ... ilgiornale.it L’Esercito celebra 165 anni all’Aquila, Crosetto: Il mondo è impazzitoL’Aquila ha ospitato la cerimonia conclusiva per i 165 anni dell’Esercito italiano. Crosetto: Il mondo è impazzito, la difesa è prerequisito dell’esistenza di una nazione. laquilablog.it “Care donne e uomini dell’Esercito Italiano, oggi non sono qui soltanto per celebrare un anniversario, ma per rendere onore a voi presenti, a chi è impegnato in Italia e all’estero e a chi, purtroppo, non c'è più. Sono qui per rendere omaggio al vostro giurament - facebook.com facebook “Care donne e uomini dell’ #Esercito Italiano, oggi non sono qui soltanto per celebrare un anniversario, ma per rendere onore a voi presenti, a chi è impegnato in Italia e all’estero e a chi, purtroppo, non c'è più. Sono qui per rendere omaggio al vostro giurame x.com