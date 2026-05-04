Quirinale i 165 anni dell' esercito italiano | Una scelta per amore della Patria

Oggi si celebra il 165° anniversario dell'esercito italiano, con una cerimonia al Quirinale che ha visto la presenza dei vertici delle Forze armate, tra cui il Capo di Stato Maggiore. L’evento si svolge in un contesto ufficiale, con momenti di commemorazione e riflessione sulla storia e il ruolo delle forze armate nel Paese. La celebrazione rappresenta un'occasione per ricordare l’impegno di militari e istituzioni.

L'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato Maggiore, Carmine Masiello. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricordato la "professionalità" delle truppe italiane insieme "all'etica che le guida", sottolineando che l'intelligenza artificiale non possa scalfire il ruolo del soldato che resta il "baricentro non sostituibile anche nella guerra contemporanea". La tecnologia, infatti, gioca "un ruolo senza precedenti sui campi di battaglia, ma non può sostituire il discernimento umano". E ammonisce: "Guai a operare diversamente: le tragedie si moltiplicherebbero.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano: "Una scelta per amore della Patria" Notizie correlate Meloni celebra l’Esercito italiano: “Una scelta di vita fatta di responsabilità e amore per la Patria”Giorgia Meloni celebra i 165 anni dell’Esercito italiano e condivide un video sui suoi canali ufficiali social. Cambio della Guardia solenne al Palazzo del Quirinale in occasione del 165° anniversario della proclamazione dell'Unità d'ItaliaMartedì 17 marzo 2026, in occasione della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, nel 165° anniversario... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale; 165° anniversario della costituzione dell'Esercito Italiano, cambio della Guardia solenne del reggimento Lancieri di Montebello (8°) sulla Piazza del Quirinale.; Roma: Lancieri di Montebello al Quirinale per i 165 anni dell’Esercito Italiano; ESERCITO ITALIANO: 165esimo al via... Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano. Meloni: Una scelta per amore della patriaL'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato Maggiore, Carmine Masiello. Il capo dello Stato ha ricor ... msn.com 165° anniversario della costituzione dell'#EsercitoItaliano: cambio della Guardia solenne del reggimento "Lancieri di Montebello" (8°) in Piazza del Quirinale. Nell’ambito delle celebrazioni per il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, si è sv - facebook.com facebook Va in pensione Pietro Catzola, il cuoco del Quirinale: «Avventura meravigliosa, mi mancherà» x.com