165 anni dell’Esercito Italiano Salvini | Sempre al vostro fianco

Oggi si celebrano i 165 anni dell’Esercito Italiano, un anniversario che ricorda la lunga storia di servizio e impegno. In occasione di questa ricorrenza, un rappresentante del governo ha espresso parole di rispetto e riconoscenza rivolte a coloro che indossano la divisa e si dedicano quotidianamente alla difesa nazionale e alla sicurezza della popolazione. La cerimonia ha visto la partecipazione di varie autorità militari e civili.

ROMA – “165 anni di Esercito Italiano. 165 anni di onore, disciplina e servizio. A chi indossa la divisa e lavora ogni giorno per la difesa del nostro Paese e la sicurezza dei cittadini va il nostro rispetto e la nostra riconoscenza. Grazie anche all’impegno della Lega, oltre 6800 militari dell’operazione Strade Sicure vigilano ogni giorno strade e stazioni nelle nostre città, e stiamo lavorando per averne oltre 10 mila, per rafforzare ancora di più questo presidio. Sempre al vostro fianco”. E’ quanto scrive sulla sua pagina Facebook il vice presidente del consiglio, nonché segretario federale della Lega, Matteo Salvini (foto). L'articolo L'Opinionista.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - 165 anni dell’Esercito Italiano, Salvini: “Sempre al vostro fianco” Notizie correlate Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano: "Una scelta per amore della Patria"L'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato... L’Aquila, parcheggio Porta Leoni: blocco per il 165° dell’Esercito? Cosa scoprirai Dove si sposteranno i residenti per evitare il blocco totale? Come cambierà la viabilità in zona Porta Leoni nelle prossime ore? Chi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Celebrazione del 165° anniversario dell'Esercito Italiano; La FMI all’Aquila per il 165° anniversario dell’Esercito Italiano; 4 maggio: l’Esercito Italiano compie 165 anni; 165° anniversario dell’Esercito: Mattarella assiste al Cambio della Guardia sulla Piazza del Quirinale. Il 4 maggio di 165 anni fa nasceva l'esercito italianoTante le carriere possibili per i giovani: circa 400 i candidati che si presentano ogni anno ai concorsi in Liguria ... rainews.it Quirinale, i 165 anni dell'esercito italiano. Meloni: Una scelta per amore della PatriaL'esercito italiano compie oggi i suoi 165 anni e per l'occasione il Quirinale ha accolto i vertici delle Forze armate fra cui il Capo di Stato Maggiore, Carmine Masiello. Il capo dello Stato ha ricor ... msn.com In occasione del 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un pensiero particolare alla Brigata Sassari, oggi inquadrata nel comando della missione UNIFIL in Libano, e a tutto il person - facebook.com facebook Oggi, 4 maggio, celebriamo il 165° anniversario della fondazione dell’Esercito Italiano. Una storia fatta di disciplina, sacrificio e senso del dovere, al servizio dell’Italia e degli italiani. x.com