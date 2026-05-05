L’app salvavita in Uganda presentazione del progetto

Oggi alle 18:30, presso la sede della Fondazione Luigi Rovati, si tiene una conferenza dedicata a un progetto di un’app salvavita in Uganda. L’evento è organizzato dall’Organization for the… e prevede la presentazione delle attività e degli obiettivi dell’iniziativa. La discussione si concentra sull’utilizzo della tecnologia per migliorare l’assistenza sanitaria in aree rurali del paese africano.

Fondazione Luigi Rovati ospita oggi alle 18,30, la conferenza di Oases (Organization for the Advancement and Support of Emergency Systems), un progetto internazionale di salute globale volto a migliorare la gestione delle emergenze in aree remote e rurali, attraverso lo sviluppo di un’App a supporto degli operatori sanitari. Durante l’incontro verranno presentati i risultati della prima sperimentazione dell’App, condotta presso il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital di Kalongo, nel Nord Uganda. La sperimentazione, realizzata in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano-Bicocca e Fondazione Ambrosoli, ha coinvolto infermieri e...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’app salvavita in Uganda, presentazione del progetto Notizie correlate Roma. Presso il Vicariato del Vaticano consegnate le onorificenze per il progetto “Tutti Insieme per l’Uganda”ROMA – Si è svolto lo scorso 21 Febbraio, nella meravigliosa e suggestiva cornice del Vicariato, nella Casa Bonus Pastor, sede extraterritoriale... Università Bicocca al fianco dei bambini malati oncologici: in Uganda arriva il progetto PrismaMilano, 5 marzo 2026 – L’Università Bicocca di Milano al servizio dei bambini malati oncologici dell’Uganda. Aggiornamenti e dibattiti L’app salvavita in Uganda, presentazione del progettoFondazione Luigi Rovati ospita oggi alle 18,30, la conferenza di Oases (Organization for the Advancement and Support of ... ilgiorno.it Napoli chiama Gulu, esempio virtuoso di buona cooperazione: ecco i presidi salvavita in UgandaNel cuore dell’Africa, il St. Mary's Hospital Lacor e il Dr. Ambrosoli Memorial Hospital si sono rivelati esempi virtuosi dell'impatto di Result Based Financing sulla qualità dei servizi pediatrici. ilmattino.it