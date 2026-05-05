L’anticiclone batte in ritirata | piogge e temporali in arrivo ecco quando torna il sole

L’anticiclone che ha interessato le regioni italiane si sta indebolendo, lasciando spazio a un peggioramento del tempo. Una depressione proveniente dall’Atlantico si sta spostando verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, portando con sé una serie di impulsi perturbati. Questi ultimi interesseranno principalmente l’Emilia-Romagna nella prima metà della settimana, causando piogge e temporali. Il ritorno del sole è previsto in seguito.

Con l’indebolimento dell’anticiclone alle latitudini mediterranee, una depressione atlantica ne approfitterà per allungarsi verso l’Europa occidentale e il Nord Italia, pilotando una serie di impulsi perturbati che interesseranno anche l’Emilia-Romagna nella prima parte della settimana. Una prima.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate L'anticiclone batte in ritirata, dopo il sole e il caldo nel week end tornano le pioggeL’anticiclone, responsabile della recente fase di tempo stabile e molto mite con temperature oltre le medie del periodo, sta per giungere al... Fine dell'anticiclone, in arrivo weekend di maltempo con piogge e temporaliDopo dieci giorni di alta pressione, la regione si prepara ad accogliere la prima perturbazione di marzo con rovesci diffusi e calo termico. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: TG5: Edizione ore 20.00 dell'1 maggio Video; Puglia e Sicilia | il piano di Eni tra batterie e nuove bioraffinerie. Riecco l’anticiclone e bolla di caldo in arrivo come se fosse estateDimenticate pure i maglioni e l’ombrello degli ultimi giorni, perché il meteo riserverà l’ennesimo colpo di scena sull’Italia. È un fulmine a ciel sereno, ... meteogiornale.it Meteo – L’Anticiclone prova il recupero nella seconda metà di settimana, con maggiore stabilità e temperature in aumento?Meteo - Tendenza verso una seconda parte di settimana migliore della prima, con maggiore stabilità e temperature in aumento. I dettagli ... centrometeoitaliano.it Cosa emerge dalla rilevazione Demetra-Opimedia: Russo perde soprattutto al centro, Arboscello fa peggio di lui nel dato secco ma poi lo batte nel confronto diretto - facebook.com facebook