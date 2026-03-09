Fine dell' anticiclone in arrivo weekend di maltempo con piogge e temporali

L'anticiclone che ha dominato il Mediterraneo per più di dieci giorni sta lentamente allentando la sua presa. Nel fine settimana si prevede un peggioramento del tempo con piogge e temporali che interesseranno diverse zone. Le previsioni indicano un cambiamento nelle condizioni atmosferiche, con il maltempo che si farà sentire su molte aree.

Dopo dieci giorni di alta pressione, la regione si prepara ad accogliere la prima perturbazione di marzo con rovesci diffusi e calo termico. Le previsioni di Gaetano Genovese, meteorologo di 3bmeteo.com Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo ormai da oltre 10 giorni inizia a mostrare cenni di cedimento. Secondo le previsioni di Gaetano Genovese, meteorologo di 3bmeteo.com, tra martedì e venerdì sulle province pugliesi si assisterà a un aumento della nuvolosità specie durante le ore centrali della giornata quando, nelle zone interne, sono attese piogge e qualche isolato temporale. Questi fenomeni saranno comunque di debole o localmente moderata entità in un contesto meteorologico votato alla variabilità con ampie schiarite, specie lungo la fascia costiera. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

