Il prossimo fine settimana si svolgerà l’Antica Fiera di San Giuseppe, un evento che coinvolge il centro della città. La manifestazione prevede un mercato con prodotti tradizionali, una fattoria in piazza e la presenza di allevatori. Venerdì si terrà anche un incontro dedicato alle questioni dei distretti rurali e del territorio, offrendo un momento di confronto tra gli organizzatori e gli operatori del settore.

Il prossimo weekend tornerà l’ Antica Fiera di San Giuseppe, con la fattoria in piazza, gli allevatori, il mercato con i prodotti della tradizione e, il venerdì, un appuntamento importante per affrontare le sfide del futuro su distretti rurali e territorio. E poi gli animali del disegnatore "Leonida", il mondo contadino in miniatura, l’affascinante passeggiata a Foraceca e per i bambini la Bottega di Geppetto per creare con il legno e il laboratorio con la fattoria creativa. Non mancheranno nemmeno lo street food e i tortelli di San Giuseppe dei ristoratori. Insomma, l’edizione 2026 della Fiera da venerdì a domenica animerà Vernio, da Mercatale a San Quirico.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Antica Fiera riempie il weekend. Il mercato e una fattoria in piazza

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