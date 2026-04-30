Il ritorno di Expo Elettronica | alla Fiera di Forlì un weekend con la grande mostra mercato del settore

Alla Fiera di Forlì torna Expo Elettronica, una mostra mercato dedicata al settore elettronico che si svolgerà nel weekend. L’evento offre l’opportunità di acquistare e vendere componenti, strumenti e apparecchiature usate, attirando appassionati e professionisti. La manifestazione rappresenta un punto di riferimento per chi ha imparato l’elettronica tra saldature e riparazioni, richiamando un pubblico interessato a rivivere le emozioni legate al mondo dell’elettronica fai-da-te.

Chi ha imparato l'elettronica smontando la radiolina del papà sa che certe cose non si dimenticano. L'odore della saldatura, il calore del saldatore a stilo, la soddisfazione di riportare in vita un apparecchio che tutti davano per spacciato. Quella scuola non si insegna più sui banchi, ma si.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Meloni alla fiera del mobile: “Settore in grande crescita e aumento delle esportazioni. Sosteniamo i negoziati di pace in Iran e Libano”Giorgia Meloni omaggia la fiera del mobile di Milano e uno dei settori strategici del Made in Italy, ricordando il forte impegno del suo governo per... Expo Pisa 2026: torna a Ospedaletto la grande fiera del commercioDal 20 al 29 marzo nell'area espositiva di Ospedaletto si riaccendono i riflettori su Expo Pisa, la fiera dei grandi spazi promossa da Confesercenti... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Atarashi: quest’estate il primo festival di musica elettronica a Messina; Torna la Fiera di Modena . Casa, elettronica e food. In piazzetta c’è lo Sport Village; Nomad Music Festival, il 5 e il 12 luglio; Fiera, tutto pronto . Si aprono i padiglioni. Expo Elettronica, i robot si sfidano a calcettoForlì, 3 maggio 2016 - Non sarà la Darpa Robotic Challenge, la competizione annuale per robot umanoidi organizzata dall’ente di difesa statunitense che vede in palio ben due milioni di dollari, ma ... ilrestodelcarlino.it Confindustria Piemonte in missione al Padiglione Italia di ExpoDall'elettronica al biotech, dalle materie plastiche all'automotive, fino al vino, ai lubrificanti, alla metalmeccanica e alla consulenza aziendale: è ampia la gamma dei settori rappresentati dalle ... ansa.it Lego Area, Expo Elettronica Modena 18 - facebook.com facebook