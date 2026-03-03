Musica rock a tutto volume nel cuore della notte in piazza della Pace | i residenti non chiudono occhio denunciato un 40enne

Da parmatoday.it 3 mar 2026

Nella notte, in piazza della Pace, i residenti hanno chiamato le forze dell’ordine per segnalare musica rock a tutto volume. Una pattuglia dei carabinieri è intervenuta per fermare la musica e risolvere la disagio. È stato denunciato un uomo di 40 anni, ritenuto responsabile dell’accaduto. Nessuna altra persona è stata coinvolta nel procedimento.

Durante la notte, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta in piazza della Pace a seguito delle chiamate al 112 di alcuni residenti della zona, esasperati dalla musica ad altissimo volume che impediva loro di dormire. I militari, tempestivamente intervenuti, hanno fermato e identificato un. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Musica ad alto volume di notte in Piazza. I residenti protestanoNotte agitata per i residenti nella zona attorno a Piazza del Campo quella tra lunedì e ieri.

