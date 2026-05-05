Lanciano riaperta al transito via Sant' Egidio a un mese dalla frana

A circa un mese dalla frana che ha coinvolto diverse strade, via Sant'Egidio a Lanciano è stata riaperta al traffico. La riapertura è avvenuta dopo le verifiche e gli interventi di messa in sicurezza, che hanno riguardato la strada interessata dalle intense precipitazioni tra il 30 marzo e il 3 aprile scorsi. La riapertura permette ora il transito sulla via interessata dai recenti smottamenti.

È stata riaperta al traffico a Lanciano via Sant'Egidio, una delle strade interessate da smottamenti a seguito delle intense precipitazioni che si sono verificate nel periodo tra il 30 marzo e 3 aprile scorsi.A distanza di un mese, e precisamente dalle 13 di lunedì 4 maggio, il tratto stradale.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui... Riaperta al traffico la A14 nei tratti interessati dalla frana: si viaggia su una sola corsiaRiaperti al traffico i tratti di A14 compresi tra Vasto sud e Termoli in direzione Bari e tra Poggio Imperiale e Vasto sud in direzione Pescara.