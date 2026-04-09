Ovazione per Macron all' uscita dalla sede di Sant' Egidio a Roma

Il presidente francese è uscito dalla sede di Sant'Egidio a Roma dopo un incontro con i responsabili della Comunità, tra cui il Presidente e il fondatore. Mentre si dirigeva verso l'auto, un gruppo di persone si è radunato in strada e ha applaudito rumorosamente, accogliendolo con entusiasmo. La scena si è svolta in un clima di grande partecipazione, con molti presenti che hanno assistito alla sua uscita.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 Il Presidente francese esce dalla sede di Sant'Egidio dopo colloquio con i responsabili della Comunità, tra cui il Presidente Marco Impagliazzo e il fondatore Andrea Riccardi, accolto dai curiosi in strada con un'ovazione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma Leggi anche: Macron lancia baci alla folla entrando nella sede di Sant'Egidio a Roma Macron a Roma: “Qui per un messaggio di pace e per vedere gli amici di Sant’Egidio”Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato alla Chiesa di Sant’Egidio nel quartiere romano di Trastevere. Ovazione per Macron all'uscita dalla sede di Sant'Egidio a Roma Macron a Roma: Qui per un messaggio di pace e per vedere gli amici di Sant’EgidioIl presidente francese Emmanuel Macron è arrivato alla Chiesa di Sant’Egidio nel quartiere romano di Trastevere. Il capo di stato è nella capitale per ... lapresse.it Macron in visita alla Comunità di Sant'Egidio a Roma, poi faccia a faccia con papa LeoneMacron è atteso venerdì in Vaticano per il suo primo faccia a faccia con papa Leone in udienza in mattinata. Nel pomeriggio andrà in Vicariato in visita privata. Il presidente francese è protocanonico ... ansa.it