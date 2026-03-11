Un analista militare ha dichiarato che la crisi attuale può protrarsi a lungo, sottolineando che la durata dipende dalle decisioni degli Stati Uniti e di Israele, nonché dalla resistenza del regime iraniano. La situazione, ha aggiunto, rimane incerta e può evolversi in vari modi a seconda delle scelte fatte da queste parti coinvolte. La prospettiva di un prolungamento del conflitto è stata ribadita senza ulteriori dettagli.

Roma, 11 marzo 2026 – “La guerra può durare ancora molto tempo: dipende da come gli Usa e Israele decidano di farla finire e da quanto il regime iraniano sia disposto a resistere”. È una delle considerazioni di Pietro Batacchi, direttore di RID - Rivista Italiana Difesa, a proposito del conflitto in Medio Oriente. Al netto delle parole di Donald Trump, infatti, la crisi non sembra arrestarsi. Direttore, per il tycoon la guerra è “praticamente conclusa”. “Credo che si tratti di un’asserzione strategica, volta a calmare almeno temporaneamente la salita dei prezzi del petrolio. È chiaro che il perdurare della guerra generi una serie di ripercussioni importanti in vari settori dell’economia mondiale e penso che Trump abbia cercato di tamponare la “fiammata” dei prezzi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’analista militare: la crisi può durare: “Il tycoon vuole far scendere i prezzi”

Articoli correlati

Fuoco incrociato tra Israele e Iran. Attacchi a Beirut ed Esplosioni a Gerusalemme, Dubai, Doha e Bahrain. Tajani: “La crisi può durare settimane”L'eliminazione di Ali Khamenei non ha concluso l'operazione militare congiunta Israele-Stati Uniti contro l'Iran , scattata all'alba di sabato.

L’analista militare: “I droni sulla dacia di Putin? Bluff russo per minare la pace”Roma, 31 dicembre 2025 – Più che un attacco ucraino, un bluff di Mosca “per bloccare i negoziati di pace e guadagnare tempo sul terreno in modo da...

Tutti gli aggiornamenti su analista militare

Temi più discussi: Puglia a tiro di missili e droni? L’analista militare: Ecco la reale potenza delle armi in campo; Puglia a tiro di missili e droni? L'analista militare: Ecco la reale potenza delle armi in campo; Il fronte orientale | Ecco i tre scenari di conflitto Russia-Nato secondo l’intelligence italiana; La guerra (anche) degli algoritmi, Anthropic fa causa agli Usa. Ma l’intelligenza artificiale è già l’arma segreta.

Puglia a tiro di missili e droni? L’analista militare: Ecco la reale potenza delle armi in campoIl generale Osvaldo Bizzari ha studiato gli scenari che potrebbero coinvolgere la Puglia. Intanto le associazioni pacifiste si mobilitano, appuntamento ... bari.repubblica.it

L’analista militare: I droni sulla dacia di Putin? Bluff russo per minare la paceRoma, 31 dicembre 2025 – Più che un attacco ucraino, un bluff di Mosca per bloccare i negoziati di pace e guadagnare tempo sul terreno in modo da conquistare l’intero Donbass, così come nei piani ... quotidiano.net

Nel 1971 l’analista militare americano Daniel Ellsberg fece una scelta destinata a entrare nella storia: fotocopiò di nascosto circa 7.000 pagine di documenti segreti sulla guerra del Vietnam. Quei documenti, poi noti come Pentagon Papers, rivelarono anni di i facebook

Vero Dobbiamo chiedere più contenuti a questo livello, ma non da privati cittadini come me. Io sono un analista militare nella real life, il mio mestiere non è questo. Sto esercitando una supplenza in un ruolo che compete ai professionisiti dell'informazione. Gr x.com