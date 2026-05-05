La visita di papa Leone a Lampedusa almeno 15 mila fedeli presenti | primo comitato per l' ordine e la sicurezza in Prefettura
Ieri in Prefettura si è tenuto il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha analizzato il percorso della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa. La visita ha attirato almeno 15 mila fedeli, coinvolgendo punti significativi legati al fenomeno migratorio. Il percorso scelto dal Papa ha attraversato alcune delle zone più rappresentative di questa tematica. Nessun dettaglio su eventuali misure di sicurezza o altre decisioni è stato reso noto.
Un percorso costruito attorno ai luoghi più rappresentativi del fenomeno immigratorio. A prendere atto dell'itinerario della visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, ieri, in Prefettura, è stato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. A convocarlo, alla presenza naturalmente dei vertici.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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