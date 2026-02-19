Il 4 luglio Papa Leone a Lampedusa | una chiamata globale per diventare esperti di riconciliazione

Il 4 luglio, Papa Leone ha visitato Lampedusa, attirando l’attenzione su un tema urgente: l’accoglienza dei migranti. La sua presenza ha acceso un dibattito sulla necessità di diventare “esperti di riconciliazione” per affrontare le tensioni tra culture diverse. Durante il suo discorso, ha ricordato che i migranti rappresentano un segno di speranza, nonostante le difficoltà. La visita ha portato alla luce le sfide di un’isola spesso in prima linea nelle crisi migratorie. Ora, si apre una discussione sulla risposta italiana e europea.

"Voi siete un baluardo di quell'umanità che le ragioni gridate, le paure ataviche e i provvedimenti ingiusti tengono a incrinare". "Tutto il bene che avete fatto potrebbe sembrare come goccia nel mare, non è così. È molto di più!". E ancora: "Voi avete accolto la Parola in mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i credenti". Sono queste, fra le tante, le frasi pronunciate da papa Leone XIV nel video-messaggio proiettato nell'ex cava di Punta Sottile, che ancora rimbombano nelle orecchie e nei cuori dei lampedusani. Anche dei tanti che, il 12 settembre scorso, non hanno assistito alla presentazione della candidatura del progetto "Gesti d'accoglienza" a Patrimonio culturale immateriale dell'Unesco.

Papa Leone: Chiesa segno di riconciliazione in mezzo a un’umanità frammentataPapa Leone XIV ha affermato che la Chiesa rappresenta un punto di riconciliazione in un mondo diviso, durante l’udienza generale del primo giorno di Quaresima.

