Da qualche giorno circolano voci sulla possibilità di vedere Claudia Conte protagonista di alcuni episodi trasmessi su Rai 3, collegati alla nave scuola Amerigo Vespucci. La notizia ha suscitato curiosità tra il pubblico, che si interroga sui dettagli delle riprese e sulla partecipazione dell’attrice alla serie. Le indiscrezioni si diffondono in rete, senza conferme ufficiali, alimentando l’interesse di chi segue da vicino il mondo dello spettacolo e delle produzioni televisive.

Grande attesa tra i telespettatori italiani: tutti si chiedono, col fiato sospeso, se nelle serate del 17 e del 24 aprile, su Rai 3, durante le quattro puntate di Vespucci, il viaggio più lungo, il diario visivo di bordo dell’itinerario che ha portato la “nave scuola” della Marina militare in giro per 50 porti in cinque continenti, ci sarà anche Claudia Conte, la “madrina” dell’evento. Ci aspettano due venerdì di fuoco, per vedere la presenza, o certificare l’assenza, della Conte nella lunga narrazione televisiva. Anche perché la donna che ha rivelato una relazione col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi continua ad apparire in video sui canali Rai, come ha notato Dagospia riportando ciò che è successo il 16 aprile su RaiNews col documentario Benedetto Padre d’Europa.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Claudia Conte su Rai 3 per gli episodi della Amerigo Vespucci? Gli spifferi

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In queste settimane si è parlato molto del curriculum di Claudia Conte. Non solo per la relazione con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che la giornalista ha raccontato di avere, ma per il modo in cui quel curriculum è stato utilizzato. Quel profilo, infatti, n facebook