La senatrice del Partito Democratico ha espresso rammarico per la perdita di pluralità all’interno del suo partito, commentando anche l’uscita di una collega dal gruppo parlamentare. La senatrice ha sottolineato il rapporto amichevole con la collega che ha deciso di lasciare, affermando di averla avvertita. La situazione ha suscitato reazioni diverse all’interno del partito e tra gli osservatori politici.

Sandra Zampa, senatrice Pd, area riformista. Marianna Madia ha lasciato il partito. Vi aveva avvertiti? "Marianna è una persona cara nei modi, nelle forme e nei rapporti. Ha mandato, a me e ad altri, un messaggio la sera prima". Che cosa vi ha scritto? "Più o meno quello che poi ha ripetuto pubblicamente: sentiva la necessità di provare a fare politica da un’altra angolazione, poiché crede che quella attuale del Pd non sia sufficiente a rispondere alle esigenze di tutti". Lei cosa ci ha letto? "L’idea che partendo da un altro punto si possa provare ad aggregare un consenso che il Pd, così com’è oggi, non trova più. Ci sono ambienti politici che erano con noi e che ora sappiamo non esserci più vicini.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’amarezza di Zampa: "Si è smarrita la pluralità"

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