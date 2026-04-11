Un militare dell'Aeronautica Militare ha scattato una fotografia della nebulosa NGC 6334, conosciuta come Zampa di Gatto, durante un'operazione a Capracotta, in Molise. La foto mostra i dettagli della nube di gas e polveri nello spazio, grazie alla limpidezza del cielo locale. L’immagine ha attirato l’attenzione per la sua qualità visiva e la precisione dei particolari.

Un sottotenente dell’Aeronautica Militare è riuscito a catturare un’immagine straordinaria della nebulosa NGC 6334, nota come Zampa di Gatto, sfruttando la particolare purezza del cielo di Capracotta, in Molise. L’opera di Ianniello documenta una nursery stellare situata nella costellazione dello Scorpione, a una distanza superiore ai 5mila anni luce dalla Terra, superando le complessità tecniche legate alla posizione dell’oggetto nel cielo italiano. La sfida tecnica tra l’oscurità del cosmo e i limiti dell’atmosfera italiana. Catturare i dettagli di una formazione stellare così remota richiede non solo competenze scientifiche, ma una capacità di leggere i dati attraverso le difficoltà ambientali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Molise, scatto incredibile: la Zampa di Gatto catturata dal cielo

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