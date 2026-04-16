Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura | si percepiva l’amarezza di una certa noncuranza

Nelle ultime ore a Ginevra si è svolta la valutazione periodica dell’Italia da parte del Comitato contro la tortura delle Nazioni Unite, durante la 84esima sessione. Il comitato ha espresso rilievi molto severi nei confronti del nostro paese e ha manifestato un certo disappunto riguardo alla gestione delle questioni legate ai diritti umani e alle pratiche di trattamento dei detenuti. La discussione si è concentrata sulla conformità dell’Italia alla Convenzione contro la tortura.

Si è tenuta nelle scorse ore a Ginevra, all’interno della 84esima sessione del Comitato contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la considerazione periodica dell’Italia per quanto riguarda il rispetto dell’omonima Convenzione da parte del nostro paese. Antigone era lì a portare al Comitato le nostre considerazioni (insieme a una componente di Medici Senza Frontiere in rappresentanza della rete ReSST). Perché crediamo profondamente nel multilateralismo. Perché la rinuncia a parte del potere sovrano in nome dei principi più alti di pace e dignità umana sono la sola speranza dell’umanità per non distruggere se stessa, come l’attuale momento storico ci sta tragicamente dimostrando.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: si percepiva l’amarezza di una certa noncuranza Notizie correlate Molto duri i rilievi all’Italia del Comitato Onu contro la tortura: così sono emerse forti preoccupazioniSi è tenuta nelle scorse ore a Ginevra, all’interno della 84esima sessione del Comitato contro la tortura (CAT) delle Nazioni Unite, la... Leggi anche: Donnarumma: “Sono stati giorni molto duri per tutta l’Italia. Mai chiesto un premio alla Nazionale, però…”