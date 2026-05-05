Oggi si svolge l'ultimo saluto a Fabrizio Fumagalli, l’alpinista deceduto sabato pomeriggio lungo il sentiero che porta al Suretta, sopra Montespluga. La cerimonia si tiene nella cappellina della casa funeraria di Nuova Olonio di Dubino, lontano dalla sua residenza e dal luogo di lavoro a Milano. Fumagalli è morto durante un’escursione in montagna, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Non a Milano dove viveva e lavorava, ma oggi nella cappellina della casa funeraria Paggi-Folonaro di Nuova Olonio di Dubino l’ultimo saluto a Fabrizio Fumagalli, l’alpinista che ha perso la vita sabato pomeriggio lungo il sentiero che conduce al Suretta, sopra Montespluga. La tragedia si è verificata poco dopo le 13.30 a circa 2.200 metri di quota: il milanese ha perso l’equilibrio e compiuto un volo di almeno un centinaio di metri che non gli ha lasciato scampo mentre era in fase di discesa insieme agli amici, che hanno allertato i soccorsi. Nonostante l’attivazione tempestiva di Soccorso alpino civile e militare della Gdf di Madesimo e l’intervento dei sanitari di Areu a bordo dell’elicottero, nulla è stato possibile per salvare Fumagalli.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’alpinista resterà sulle vette

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