Sabato sulle montagne si sono registrati interventi di emergenza con quattro elicotteri del 118 impegnati tra Introbio, Premana e la zona di Grignone. Le operazioni sono state effettuate in diverse località della provincia di Lecco, con voli che si sono susseguiti durante tutto il giorno. Nessuna informazione è stata rilasciata sui motivi specifici degli interventi o sullo stato delle persone coinvolte.

? Cosa sapere Quattro elicotteri del 118 intervengono tra Introbio, Premana e Grignone sabato 25 aprile.. L'ondata di cadute e malori durante la festività mette sotto pressione i soccorsi lecchesi.. Quattro elicotteri del 118 hanno sorvolato le montagne lecchesi in soli trenta minuti dopo una serie di allarmi scattati tra cadute, morsi di vipera e malori durante la giornata di ieri, sabato 25 aprile 2026. Il sabato dedicato alla Festa della Liberazione ha trasformato i sentieri della provincia in un teatro di interventi d’urgenza. Mentre il sole incoraggiava gli escursionisti a raggiungere le vette, i soccorritori si sono trovati a gestire una sequenza serrata di chiamate che hanno richiesto l’impiego coordinato di velivoli provenienti da diverse basi, tra cui Sondrio, Como, Bergamo e le squadre locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabato di emergenze sulle vette: 4 elicotteri in volo a Lecco

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