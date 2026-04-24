Il Manchester City ha individuato il possibile successore di Pep Guardiola nel caso decidesse di lasciare la squadra alla fine della stagione. La decisione si avvicina mentre si attendono sviluppi sul futuro dell’attuale allenatore. La dirigenza sta valutando diverse opzioni e il nome che circola con maggiore insistenza si lega a un tecnico con esperienza nel calcio internazionale. La scelta rappresenta un passaggio importante per il club e il suo progetto sportivo.

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© Calcionews24.com - Manchester City, scelto il sostituto di Guardiola: chi sarebbe il prossimo allenatore dei Citizens in caso di addio di Pep

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