Durante il consiglio comunale di ieri, lunedì 4 maggio, si è parlato della condizione del Lago Patria, con un focus sui problemi di inquinamento delle acque. La discussione ha riguardato anche i prossimi passi legati al progetto Circumlago, un intervento previsto per affrontare alcune criticità dell’area. La riunione ha coinvolto diverse figure istituzionali e tecniche che hanno condiviso aggiornamenti sullo stato attuale e sui piani futuri.

Si è discusso nella giornata di ieri, lunedì 4 maggio, nel corso del consiglio comunale, della situazione del Lago Patria, con particolare attenzione ai problemi legati all’inquinamento delle acque. Nelle ultime settimane, infatti, è stata segnalata con sempre maggiore frequenza la presenza di schiuma sia nei pressi dell’idrovora che lungo le sponde del lago, un fenomeno che ha riacceso l’allarme tra cittadini e istituzioni. Proprio per affrontare in maniera strutturata la questione, è stata annunciata l’istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio ambientale, che avrà il compito di analizzare le cause dell’inquinamento, verificare lo stato delle acque e individuare eventuali interventi urgenti per la tutela dell’ecosistema.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Lago Patria, Ragosta: “Verso avvio lavori per il progetto Circumlago”

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