Incidente sulla Statale 162 verso Lago Patria | quattro auto distrutte

Un incidente sulla Statale 162 verso Lago Patria coinvolge quattro auto che si sono scontrate prima dell’uscita di Villa Literno, causato da un’imprudenza al volante. Le vetture sono state completamente danneggiate e alcune sono finite fuori strada. Fortunatamente, nessuno si è ferito gravemente, anche se l’impatto ha creato caos nel traffico. I soccorsi sono arrivati rapidamente, mentre i veicoli vengono rimossi dalla carreggiata. La strada rimane chiusa per l’intervento.

Scontro tra veicoli prima dell'uscita di Villa Literno: tanta paura ma nessuna vittima. Scontro violento tra quattro veicoli. Un brutto incidente si è verificato questa mattina sulla Statale 162, in direzione Lago Patria, poco prima dell'uscita di Villa Literno. Quattro veicoli sono rimasti coinvolti in uno scontro particolarmente violento che ha provocato gravi danni alle vetture. Le immagini lasciano poco spazio all'immaginazione: alcune auto sono ridotte a vere e proprie carcasse, segno dell'intensità dell'impatto. Sul posto Polizia Stradale e mezzi di soccorso. In pochi minuti sono intervenuti la Polizia Stradale e i mezzi per la rimozione dei veicoli incidentati.

Incidente sulla statale 100 verso Bari: coinvolte più auto, lunghe code da TriggianoStamattina si è verificato un incidente sulla statale 100 in direzione di Bari, nei pressi dello svincolo per Ikea.

Incidente sulla Statale del Lago Maggiore, strada chiusa a CannobioNella tarda mattinata di oggi, martedì 6 gennaio, si è verificato un incidente sulla Statale del Lago Maggiore a Cannobio.

