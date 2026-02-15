Maltempo e foce chiusa | allagamenti nel Villaggio Seit di Lago Patria

Il maltempo ha provocato l’allagamento delle abitazioni al Villaggio Seit di Lago Patria, dove la foce rimane chiusa, causando l’acqua che invade le strade e le case. Durante le forti piogge, le vie del quartiere si sono riempite rapidamente, lasciando i residenti con le strade allagate e senza vie di fuga. Al Parco Pigafetta, invece, l'acqua ha invaso alcune abitazioni, e i residenti si sono trovati costretti a fare i conti con l'assenza di interventi concreti e con le responsabilità che si passano tra enti diversi. La mancanza di un intervento tempestivo rende

Acqua nelle case al Parco Pigafetta: residenti esasperati tra competenze rimpallate e mancata apertura della foce. L’allarme dei residenti: l’acqua entra nelle abitazioni. Il maltempo delle ultime ore ha riportato alla luce tutte le fragilità del territorio di Lago Patria. Nel Villaggio Seit, area Parco Pigafetta, i residenti segnalano allagamenti diffusi e acqua entrata direttamente nelle abitazioni. Le immagini inviate mostrano chiaramente la gravità della situazione, confermando timori che erano stati espressi già prima dell’arrivo delle piogge. La foce del Lago Patria resta chiusa. Secondo quanto riferiscono i cittadini, nonostante l’allerta meteo annunciata, la foce del Lago Patria non è stata aperta per consentire il deflusso delle acque. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Maltempo e foce chiusa: allagamenti nel Villaggio Seit di Lago Patria Maltempo a Fiumicino, allagamenti per la mareggiata alla foce del Tevere Il maltempo si è abbattuto su Fiumicino, causando allagamenti nella zona della foce del Tevere. Maltempo e allagamenti. Chiusa via dell’Acquerata Le forti piogge delle ultime ore hanno provocato allagamenti in via dell’Acquerata, costringendo le autorità a chiudere la strada. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maltempo a Roma: vento, pioggia e allagamenti. Fiumicino, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 persone; Maltempo a Roma, raffiche di vento e pioggia battente. Tutti gli aggiornamenti; Ciclone Ulrike, scuole e avvisi di chiusura anche in Sicilia venerdì 13 febbraio: gli aggiornamenti; Maltempo Cosenza, esondazione del fiume Crati a Tarsia e Lattughelle. Evacuazioni e crolli in provincia | LIVEBLOG · CosenzaChannel.it. Maltempo a Roma: vento, pioggia e allagamenti. Fiumicino, mareggiata alla foce del Tevere: evacuate 50 personePioggia e raffiche di vento, alberi caduti, allagamenti e traffico. Ordinanza del Comune di Roma per limitare attività all'aperto e divieto di entrata nei parchi. A Montesacro crolla parte di un muro ... roma.corriere.it Maltempo, oltre 2mila interventi al sud e nelle Isole. Evacuazioni a FiumicinoOcchiuto: 'Chiesto lo stato di emergenza nazionale'. Per allagamenti chiusura provvisoria di un tratto dell'A1 vicino Orte (ANSA) ... ansa.it Buongiorno dai Baranci La montagna di San Candido, nel comprensorio 3 Zinnen Dolomites: qui sei a due passi dal centro e in pochi minuti ti ritrovi tra boschi, panorami e atmosfera da vero villaggio alpino #passionedolomiti facebook