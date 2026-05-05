Lago di Como a Cremia la Sagra del risotto al pesce persico | assaggi gratis e musica

A Cremia, nel Lago di Como, il 8 maggio si terrà la Sagra del risotto al pesce persico, evento organizzato dall’Accademia del Risotto e dal Comune. L’appuntamento è previsto a partire dalle 18 sul lungolago, con degustazioni di risotto gratuite e musica dal vivo. L’evento rappresenta uno dei momenti più attesi della stagione nella zona, attirando residenti e visitatori.

Cremia si prepara ad accendere il lungolago con uno degli eventi più attesi della stagione. Venerdì 8 maggio, dalle 18, torna la Sagra del risotto al pesce persico, organizzata dall’Accademia del Risotto al Pesce Persico insieme al Comune.Non una semplice degustazione, ma una vera celebrazione.🔗 Leggi su Quicomo.it Risotto al pesce persico - È sempre mezzogiorno 25/03/2026 Notizie correlate Sagra del Pesce di Chioggia: torna la grande festa del gusto sul mareDal 10 al 19 luglio 2026 torna la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta alla 87ª edizione, uno degli appuntamenti folkloristico-gastronomici più attesi... A Peschici la sagra del pesce, tra storia, sapori e mareVenerdì 24 aprile 2026 alle ore 19:30 in piazza Sant’Antonio si terrà la Sagra del Pesce, tra Storia, Sapori e Mare , organizzata dalla neo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Si tuffa nel lago di Como, ma non riemerge: morto un 15enne; Dramma nel lago di Como: si tuffa e non riemerge, morto 15enne a Mandello del Lario; Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne; Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto un 15enne. Detriti e tronchi, il Lago di Como sarà più pulito dopo gli eventi eccezionali: altri 2 battelli spazzini ad AcinqueDa questo mese saranno tre i battelli spazzini a disposizione di Acinque Ambiente per la pulizia del primo bacino del lago di Como dai detriti galleggianti. Nelle scorse settimane la Provincia di Como ... comozero.it Nel borgo turistico sul Lago di Como la pistola lazo ai vigili: spara un laccio che si attorciglia alle gambeLa Polizia Locale di Varenna si dota del BolaWrap, un innovativo dispositivo di contenimento a distanza che amplia la gamma degli strumenti a disposizione degli agenti per la gestione in sicurezza del ... comozero.it Un ragazzino è morto ieri pomeriggio dopo un'immersione nel lago di Como a Mandello del Lario e un altro è gravissimo dopo essersi tuffato dal pedalò nel lago di Garda. Servizio di Maxia Zandonai https://www.rainews.it/tgr/lombardia/video/2026/05/doppia-t - facebook.com facebook