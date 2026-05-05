L’agenda di Ferrari | Priorità alla casa

L'amministrazione comunale ha annunciato che la priorità sarà il restyling della casa e degli spazi pubblici, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini. Tra le iniziative previste ci sono interventi per ridurre l'uso del suolo e favorire la riqualificazione degli edifici esistenti. Sono stati presentati anche progetti per rafforzare i servizi alle comunità e favorire una mobilità più sostenibile.

"Una città che si muove meglio, che consuma meno suolo e che rimette al centro diritti e comunità". Si presenta così la lista ‘ Imola in transizione ’, sostenuta da Rifondazione Comunista, che lancia la candidatura a sindaco di Michele Ferrari alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio, con un programma che punta su mobilità sostenibile, welfare e controllo pubblico dei servizi. Il primo capitolo è dedicato agli spostamenti: "Serve una mobilità che unisce la città", si legge, con "una rete integrata di bus, bici e sharing" affiancata da "Zone 30 per muoversi in sicurezza e senza barriere". Sul fronte urbanistico, la linea è netta: "stop al consumo di suolo, sì alla rigenerazione", attraverso "recupero degli immobili sfitti, riuso e corridoi ecologici".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’agenda di Ferrari: "Priorità alla casa" Notizie correlate Vagnini bis alla guida di Confesercenti, conferma unanime: in 12 punti l'agenda delle priorità dell'associazioneRielezione all’unanimità per Fabrizio Vagnini alla guida di Confesercenti provinciale di Rimini. Regione, Pecoraro: "Il diritto alla casa è una priorità per la Campania"“Garantire il diritto alla casa significa difendere la dignità delle persone e la stabilità delle famiglie. Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: L’agenda di Ferrari: Priorità alla casa; Scuola e sicurezza: all’Istituto Ferrari di Susa un convegno sulle nuove sfide operative; L'agenda degli appuntamenti in Liguria di giovedì 30 aprile 2026; A Osio Sotto è tutto pronto per la grande sfilata delle Rosse di Maranello. L’agenda di Ferrari: Priorità alla casaUna città che si muove meglio, che consuma meno suolo e che rimette al centro diritti e comunità. Si presenta così la lista ‘Imola in transizione’, sostenuta da Rifondazione Comunista, che lancia la ... ilrestodelcarlino.it Lasciamo che siate voi a descrivere questa fantastica foto storica. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle #SEMPRE - facebook.com facebook #Bergonzi: "E' stato un grave errore quello della #Ferrari di aver detto ad #Antonelli 'No sei troppo piccolo' quando lui ha bussato alle porte di Maranello. #TotoWolff lo ha messo al posto di Hamilton invece.." x.com