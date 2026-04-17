Vagnini bis alla guida di Confesercenti conferma unanime | in 12 punti l' agenda delle priorità dell' associazione

Fabrizio Vagnini è stato riconfermato alla guida di Confesercenti provinciale di Rimini con un voto unanime da parte dei rappresentanti degli associati. La decisione è arrivata durante l’assemblea, che ha deciso di rinnovare il mandato al presidente uscente per altri quattro anni. In vista del nuovo incarico, è stata stilata un’agenda con dodici punti considerati prioritari dall’associazione.

Rielezione all’unanimità per Fabrizio Vagnini alla guida di Confesercenti provinciale di Rimini. L’assemblea degli associati ha confermato il presidente uscente anche per il prossimo quadriennio. Un mandato a portare avanti l’azione della confederazione in un periodo estremamente difficile per.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Confesercenti Pisa: Di Sabatino confermato alla guida dell'associazionePisa, 28 marzo 2026 - Fabrizio Di Sabatino e Cindy Del Tacca sono stati confermati alla guida rispettivamente di Confesercenti Pisa e Monte Pisano. Fabrizio Vagnini confermato alla presidenza di Confesercenti Riccione"Ci attende una stagione di sfide complesse e, proprio per questo, è importante rafforzare il ruolo delle associazioni di categoria" L’assemblea di...