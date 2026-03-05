Regione Pecoraro | Il diritto alla casa è una priorità per la Campania

Il rappresentante della regione ha dichiarato che il diritto alla casa è una priorità per la Campania. Ha precisato che garantire questo diritto significa difendere la dignità delle persone e assicurare la stabilità delle famiglie. La comunicazione è stata rilasciata in occasione di un evento pubblico dedicato alle politiche abitative della regione. Nessun dettaglio su iniziative specifiche o progetti futuri è stato reso noto.

