Lagarde | l’euro forte ha protetto l’Europa dai dazi USA nel 2025

Nel 2025, l’euro ha mantenuto un valore elevato, contribuendo a ridurre l’impatto dei dazi statunitensi sulle esportazioni europee. La Banca centrale europea ha adottato diverse strategie per contenere l’inflazione, portandola al 2%, tra cui interventi sui tassi di interesse e misure di politica monetaria. Queste decisioni hanno influito sulla stabilità economica della regione, influenzando le dinamiche commerciali e finanziarie.

? Cosa scoprirai Come ha fatto l'euro a neutralizzare i costi dei dazi americani?. Quali misure della BCE hanno permesso di abbattere l'inflazione al 2%?. Perché la domanda interna europea ha resistito agli shock commerciali USA?. Cosa determinerà la tenuta economica dell'Europa nei prossimi mesi?.? In Breve Stretta monetaria da 450 punti base tra il 2022 e il 2023.. Riduzione dei tassi BCE fino al 2% nel giugno 2025.. Domanda interna e investimenti hanno compensato gli shock commerciali USA.. Obiettivo inflazione fissato al 2% tramite gestione tassi BCE..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu

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