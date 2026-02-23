Dazi USA l’Europa è nel caos | in bilico l’accordo

L’Europa si trova in crisi a causa dei dazi USA, che sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema statunitense. La decisione deriva dal fatto che i dazi erano stati imposti senza l’approvazione del Congresso, compromettendo l’accordo commerciale firmato tra Washington e Bruxelles nel luglio 2025. Questa sentenza rischia di bloccare tutte le trattative in corso e di riaccendere le tensioni tra le due sponde dell’Atlantico. La situazione resta molto incerta.

Lo scorso 20 febbraio, la Corte Suprema statunitense ha dichiarato illegittimi i dazi doganali imposti Donald Trump, sostenendo che avrebbero dovuto essere approvati dal Congresso e minando alle fondamenta l’accordo commerciale raggiunto a luglio 2025 tra Washington e Bruxelles. Dopo la sentenza, Trump ha annunciato un nuovo dazio generalizzato del 15%, usando, appellandosi alla sezione 122 del Trade Act del 1974 – che non è mai stata applicata – e che consente al presidente di imporre un dazio fino al 15% per 150 giorni. Trascorso tale periodo, l’amministrazione dovrà richiedere l’approvazione del Congresso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dazi Usa al 15%: l’Europa accusa Trump di violare l’accordo e congela la ratificaL'Europa sospetta che le tariffe del 15% imposte dagli Stati Uniti siano una violazione degli accordi commerciali.

Weber: "Parlamento Ue sospenderà l'accordo sui dazi con gli Usa". Von der Leyen: "L'Europa deve accelerare sull'indipendenza"Il Parlamento europeo valuta la sospensione dell'accordo sui dazi con gli Stati Uniti, mentre Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza di accelerare sull'indipendenza europea.

