Omb Valves nel 2025 fatturato a 185 milioni | Chiesto il rimborso dei dazi Usa Guerra? Possibili effetti tra un anno

Nel 2025, Omb Valves prevede un fatturato di circa 185 milioni di euro. La società ha richiesto il rimborso dei dazi imposti dagli Stati Uniti, mentre si discute di possibili effetti di una guerra commerciale nel prossimo anno. Gli ordinativi attuali sembrano garantire stabilità finanziaria per i prossimi dodici mesi, nonostante le tensioni commerciali in corso.

Più forte dei dazi, con ordinativi che la mettono al riparo per un anno intero e uno sguardo attento sulla situazione in Medio Oriente, che potrebbe iniziare a manifestare impatti significativi a partire dalla primavera del 2027: la Omb Valves di Cenate Sotto, tra i principali player mondiali nel settore delle valvole industriali, sta vivendo un momento particolarmente positivo all’interno di un settore che vede l’Italia detenere la quota di mercato maggiore in Europa. Il 2025, l’anno dell’incertezza per eccellenza a causa delle tariffe introdotte a livello mondiale dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è stato invece da record dal punto di vista del fatturato, che ha toccato i 185 milioni di euro ed è stato accompagnato da un significativo margine operativo lordo.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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