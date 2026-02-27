Milano tram deraglia e si schianta contro un palazzo | due morti e 38 feriti

Oggi pomeriggio a Milano un tram della linea 9 è deragliato e si è schiantato contro un palazzo, causando due morti e 38 feriti. L’incidente si è verificato in una zona centrale della città e le autorità stanno intervenendo sul posto. Al momento, non ci sono altre informazioni ufficiali sulle cause dell’incidente.

Un tram è deragliato a Milano, in via Vittorio Veneto: il mezzo andava ad alta velocità. Due i morti e 38 i feriti. Due morti e 38 feriti. È questo il bilancio provvisorio del deragliamento di un tram della linea 9, avvenuto oggi pomeriggio a Milano. Il procuratore, Marcello Viola, ha parlato di un “impatto devastante”. Quel che sappiamo è che il tram ha deragliato, ha invaso la corsia di marcia degli automobilisti e ha travolto la vetrina di un negozio. Il tram era pieno di passeggeri, che sono caduti a terra a causa dell’impatto. La prima vittima è stata ritrovata sotto il veicolo ed era probabilmente un passante che si trovava su viale Vittorio Veneto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

