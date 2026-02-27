Un tram della linea 9 si è staccato dai binari e si è schiantato contro un palazzo in viale Vittorio Veneto a Milano, poco dopo le 16. L’incidente ha investito e ucciso un pedone e ha causato il ferimento grave di altre due persone. Sul luogo sono intervenute numerose ambulanze, mentre si ipotizza un malore del conducente come possibile causa dell’incidente.

È arrivato velocissimo, si è capito subito che qualcosa non andava. Un tram della linea 9, di ultima generazione, stava percorrendo viale Vittorio Veneto a Milano, proveniente da piazza della Repubblica e diretto verso piazza Oberdan e deragliando si è schiantato contro un palazzo: due morti (un uomo del '66 e uno senza fissa dimora) e 40 feriti. Sul posto tante ambulanze, il sindaco Sala e il procuratore Viola. Erano circa le 16 di oggi, venerdì 27 febbraio. Arrivato all’incrocio con via Lazzaretto, dove uno scambio consente anche una deviazione a sinistra delle rotaie, il mezzo (teoricamente destinato ad andare dritto) ha invece imboccato la svolta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

