Ladro ruba telefono e portafoglio a un paziente ricoverato in pronto soccorso | condannato a Torino

Un uomo di circa quarant’anni è stato condannato a otto mesi di carcere dopo aver rubato un telefono e un portafoglio a un paziente ricoverato in pronto soccorso. L’arresto è avvenuto il giorno di Pasquetta presso l’ospedale Maria Vittoria di Torino. Il processo si è concluso oggi, 5 maggio, con la condanna dell’uomo.

Condannato a otto mesi di carcere. Oggi, 5 maggio, è terminato così il processo al ladro sulla quarantina arrestato il giorno di Pasquetta all’ospedale Maria Vittoria di Torino. In pronto soccorso, aveva rubato portafogli e telefono a un paziente ricoverato. Lo difende l’avvocato Tommaso.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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