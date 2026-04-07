Ladro senza scrupoli a Torino | entra al pronto soccorso ruba telefono e portafoglio a un paziente ricoverato

Un uomo si è introdotto nel pronto soccorso di un ospedale a Torino e ha rubato il telefono e il portafoglio di un paziente che si trovava ricoverato. L’episodio si è verificato nel corso della giornata e sono state avviate le indagini da parte delle forze dell’ordine per identificare il responsabile. Non ci sono altre persone coinvolte al momento e il paziente non ha riportato ferite.

Si è intrufolato al pronto soccorso dell’ospedale Maria Vittoria, a Torino, e ha preso di mira un paziente. Così ieri, 6 aprile, giorno di Pasquetta, un ladro sulla quarantina ha portato via il telefono e il portafogli a un uomo ricoverato. Non ha fatto i conti con l’infermiera, che si è accorta di lui e ha subito chiamato le forze dell’ordine. Risultato: il malvivente è stato arrestato dagli agenti della polizia e portato nelle camere di sicurezza del commissariato San Paolo. Ha diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio. “È vero, ho rubato” ha ammesso l’uomo oggi, 7 aprile, in tribunale. Difeso dall’avvocato Tommaso Bizzocchi, ha detto che vuole risarcire il paziente derubato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Furto ripreso dalla dash cam: ladro si avvicina al taxi e ruba il telefonoL'episodio risalente allo scorso venerdì 20 febbraio, mentre il conducente caricava i bagagli dei turisti.

Chi è il ladro senza scrupoli che derubava i pazienti ricoverati in PoliambulanzaLe sue vittime preferite, purtroppo, erano i pazienti in degenza tra i vari reparti: ma non disdegnava nemmeno medici, infermieri e operatori.

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