Fermato dopo il furto di una bicicletta aggredisce i carabinieri in caserma

Nella notte di ieri a San Bonifacio, durante un servizio di pattugliamento, i carabinieri hanno fermato un gruppo di giovani che si muoveva a bordo di monopattini elettrici. Uno dei soggetti, arrestato per aver rubato una bicicletta, ha reagito aggredendo i militari mentre si trovava in caserma. L’intervento ha portato a una colluttazione tra l’arrestato e le forze dell’ordine.

Movimentato arresto a San Bonifacio nella notte di ieri, 19 aprile. Durante un servizio di pattugliamento intensificato nelle ore serali, i carabinieri hanno fermato un gruppo di giovani che transitava a bordo di monopattini elettrici. In quel frangente, uno dei ragazzi ha riferito di aver subito.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Dopo il furto di alcolici al supermercato aggredisce i carabinieri: arrestato.I militari, giunti tempestivamente sul posto, grazie alla minuziosa descrizione del ragazzo, hanno subito individuato il soggetto I carabinieri di... Sorpreso in bicicletta con cento chili di rame appena rubati: la pedalata finisce alla caserma dei carabinieriVaredo (Monza e Brianza), 5 febbraio 2026 – Tenta di darsi alla fuga in bicicletta con oltre cento chili di cavi elettrici in rame, ma viene... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Fermato da un passante dopo il furto con strappo della collanina, arrestato; Furto in corsia al Policlinico Umberto I, derubato un paziente in cardiologia; Tentato furto in un market di Teramo, arrestato 26enne; Borgo Santa Caterina, tentato furto alla libreria Ubik. Minaccia il commesso e fugge: arrestato dopo il furto fallitoTentata rapina impropria a Genova: 46enne minaccia un commesso e fugge dopo il furto. Arrestato poco dopo dalla Polizia. ligurianotizie.it Voghera, furto di profumi da 1.500 euro: arrestata una 20enne dopo l’inseguimentoIl colpo in una profumeria di via Emilia. Fermata dai carabinieri con la refurtiva, in fuga la complice VOGHERA. Ha provato a scappare con dei profumi di lusso rubati in profumeria ma i carabinieri l’ ... laprovinciapavese.gelocal.it #Pavia: fermato un minorenne egiziano presunto omicida di #GabrieleVaccaro, dopo una lite in un parcheggio di Gabriele Manzo x.com Un 17enne di origini egiziane è stato fermato in relazione all'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell'area Cattan - facebook.com facebook