Da settimane, il programma pomeridiano di Rai1 si occupa di temi che spaziano dalla vita domestica a questioni più bizzarre, come l’arrivo di pavoni in alcune zone della città. Recentemente, sono stati presentati anche servizi su animali insoliti, come i gatti in casa di alcune famiglie. Tali notizie vengono trasmesse in modo continuativo, sollevando dubbi sulla loro attendibilità e sulla reale portata delle informazioni condivise.

Da qui diversi servizi giornalistici realizzati con un montaggio incalzante, tappeti musicali degni di un giallo di Hitchcock e una serie di testimonianze esasperate di signore e signori che urlano il loro disprezzo per i pavoni scongiurando le istituzioni a fare qualcosa. Il risultato è che questi servizi realizzati da La vita in diretta sono diventati rapidamente virali in Rete, anche se non per motivi di dignità giornalistica e informativa. Sono diventati virali per lo stesso motivo per il quale diventavano virali i servizi che andavano in onda durante il Pomeriggio Cinque di Barbara D'Urso: perché hanno dentro di sé una componente più di folklore che di informazione e registrano un tono volutamente sopra le righe capace di divertire lo spettatore più che indignarlo.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La vita in diretta: dopo Gioacchina e i gatti in casa arrivano i pavoni infestanti in città. Ma siamo sicuri che sia davvero informazione?

Notizie correlate

Dimarco e il caso difesa dopo Inter Como: si parla di difesa a 4, ma siamo sicuri che sia la scelta giusta?di Lorenzo VezzaroDimarco tra dubbi tattici e numeri difensivi: il futuro dell’Inter tra il 3-5-2 e l’ipotesi della difesa a quattro L’Inter...

Arrivano i Pet Safety Days, due giorni tra divertimento e informazione per viaggiare sicuri con gli amici animaliPronti a partire? In attesa delle vacanze arrivano a Milano i Pet Safety Days, un evento dedicato al viaggio con i propri pet che si svolgerà il 7 e...