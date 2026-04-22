Dimarco e il caso difesa dopo Inter Como | si parla di difesa a 4 ma siamo sicuri che sia la scelta giusta?

Dopo la partita tra Inter e Como, sono emersi dubbi sulla configurazione difensiva adottata dalla squadra. La formazione ha utilizzato una difesa a quattro, anche se alcuni analisti mettono in discussione questa scelta rispetto al più tradizionale 3-5-2. Le valutazioni si concentrano sui numeri relativi alla fase difensiva e sulle possibili alternative tattiche, senza però giungere a conclusioni definitive. La discussione riguarda principalmente le implicazioni di questa decisione e le possibili variazioni future.