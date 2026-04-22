Dimarco e il caso difesa dopo Inter Como | si parla di difesa a 4 ma siamo sicuri che sia la scelta giusta?
Dopo la partita tra Inter e Como, sono emersi dubbi sulla configurazione difensiva adottata dalla squadra. La formazione ha utilizzato una difesa a quattro, anche se alcuni analisti mettono in discussione questa scelta rispetto al più tradizionale 3-5-2. Le valutazioni si concentrano sui numeri relativi alla fase difensiva e sulle possibili alternative tattiche, senza però giungere a conclusioni definitive. La discussione riguarda principalmente le implicazioni di questa decisione e le possibili variazioni future.
di Lorenzo Vezzaro Dimarco tra dubbi tattici e numeri difensivi: il futuro dell’Inter tra il 3-5-2 e l’ipotesi della difesa a quattro. L’Inter conquista la finale di Coppa Italia superando il Como per 3-2 in una partita rocambolesca, ribaltando il doppio svantaggio iniziale dopo lo 0-0 dell’andata. Nonostante il traguardo raggiunto grazie alla doppietta di Calhanoglu e alla rete di Sucic, la serata di San Siro ha sollevato pesanti interrogativi sull’atteggiamento difensivo di Federico Dimarco. L’esterno azzurro è apparso in netta difficoltà nel contenere l’esuberanza lariana, evidenziando limiti che riaccendono la discussione sul modulo futuro di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com
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