La vita da gregario di Alessandro Vanotti | Da solo non vince nessuno

Alessandro Vanotti, ciclista con una lunga carriera, ha sempre preferito ruoli di supporto piuttosto che la ribalta delle vittorie individuali. La sua esperienza si svolge tra le corsie secondarie, lontano dai riflettori, concentrandosi sull’essere un gregario affidabile. La sua presenza nel mondo del ciclismo si distingue per la dedizione e il ruolo di supporto alla squadra, senza mai puntare alla gloria personale.

Alessandro Vanotti non ha mai avuto bisogno della luce piena per lasciare un segno. La sua è una storia che si muove nelle pieghe del ciclismo, là dove il rumore si attenua e resta solo il senso profondo della corsa. Quando La Gazzetta dello Sport lo ha inserito tra i cinque migliori gregari più influenti della storia ha voluto riconoscere un modo di interpretare lo sport. “È stato un orgoglio – racconta Vanotti – perché vuol dire che quel lavoro silenzioso è arrivato alle persone”. Nel ciclismo, il gregario non è una figura accessoria, ma è colui che rinuncia a sé stesso, al proprio successo, per costruire qualcosa di più grande per gli altri.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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