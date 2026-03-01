Cinquantasei anni, nato a New York ma napoletanissimo, la recitazione come prima passione, complice il padre, grande interprete delle sceneggiate napoletane. Alterna cinema e teatro. Poi un giorno, James Sanese, leggendario sassofonista e colonna del movimento Neapolitan Power, scrive per lui un 45 giri: Mannaggia e viva ’o Rre nel lato A, Guaglione con il testo di Peppe Lanzetta nel lato B. È l’inizio di una lunga gavetta nella musica, tra cadute e risalite. «Ho vissuto periodi in cui non avevo neanche la possibilità di comprare il latte per i miei due figli. Ma ho creduto in quello che facevo, mi dicevo: resisti», dichiara. E Sal, all’anagrafe Salvatore Michael Sorrentino, resiste, nonostante le porte in faccia e i rifiuti, persino dal Festival di Pippo Baudo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sal Da Vinci vince Sanremo 2026. E da adesso nessuno può più metterlo in un angolo

SANREMO 2026: SAL DA VINCI VINCE. IL PODIO DEL FESTIVALSi chiude il sipario sul Festival di Sanremo 2026, una straordinaria edizione che ha conquistato il pubblico tra grande musica e colpi di scena.

Sanremo 2026, Sal Da Vinci vince l’edizione 76 del Festival davanti a Sayf e DitonellapiagaSal Da Vinci vince il Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre di, battendo per un soffio Sayf, terza Ditonellapiaga, a sorpresa fuori dal...

Sal da vinci E Renato Zero in concerto

Tutto quello che riguarda Sal Da Vinci.

Temi più discussi: Sal Da Vinci a Sanremo 2026: La promessa eterna di Per sempre sì; Sal Da Vinci vince la 76esima edizione di Sanremo, secondo posto per Sayf, terza Ditonellapiaga; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026 con Per sempre sì: trionfo napoletano 38 anni dopo Massimo Ranieri; Sal Da Vinci vince Sanremo 2026, in ginocchio all’Ariston: Lo dedico alla mia famiglia e a Napoli.

Sal Da Vinci vince il Festival di SanremoAl secondo posto Seyf, terzo Ditonellapiaga.. E Conti passa il testimone in diretta a Stefano De Martino: sarà conduttore e direttore artistico del ... avvenire.it

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completaCome da pronostico, Sal Da Vinci è il vincitore del Festival di Sanremo 2026 con la sua canzone Per sempre sì. Secondo il giovane Sayf ... corrieredellosport.it

Festival di Sanremo: il vincitore della 76 esima edizione è Sal Da Vinci. "Dedico questo premio alla mia città", dice il cantante emozionatissimo. #Sanremo2026 #RadioShow Radio Zeta Sanremo Città della Musica facebook

Il giudizio del pubblico è inequivocabile: potrebbe essere Sal Da Vinci a vincere il settantaseiesimo Festival di Sanremo! #TvTalk #Sanremo2026 x.com