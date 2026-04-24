Martedì a Bellaria Igea Marina si terrà un incontro pubblico intitolato ‘Nessuno vince da solo’, con la presenza del pedagogista dello sport e collaboratore di lunga data di un ex ct campione del mondo di pallavolo. L’evento vedrà coinvolti studenti e pubblico interessato, che potranno ascoltare le riflessioni del professionista su temi legati alla collaborazione e al lavoro di squadra nel mondo dello sport.

Giuliano Bergamaschi, pedagogista dello sport e collaboratore di lungo corso di Ferdinando De Giorgi, ct del volley campione del mondo (insieme nella foto), sarà a Bellaria Igea Marina martedì per l’incontro pubblico ‘ Nessuno vince da solo ’. L’appuntamento è fissato alle 20.30 al Palazzo del Turismo di via Leonardo da Vinci 2 ed è promosso dal Lions club del Rubicone a conclusione del progetto ‘Diventare un cittadino che ha rispetto di sé, dell’altro, delle regole, del mondo’, rivolto agli Istituti comprensivi di Bellaria e Gatteo. Bergamaschi è una figura conosciuta nel panorama sportivo nazionale per il lavoro svolto nell’ambito della formazione, della motivazione e della costruzione dei gruppi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Nessuno vince da solo’: . Bergamaschi parla agli studenti

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