Quando il silenzio è complice | il dovere di parlare contro la violenza di genere

I dati sulla violenza di genere restano invariati, resistendo alle misure legislative, alle campagne di sensibilizzazione e alle iniziative pubbliche. Nonostante gli sforzi, le statistiche continuano a mostrare numeri che non si modificano nel tempo, evidenziando una realtà che richiede interventi concreti e costanti. La questione rimane aperta, con molte vittime che ancora non trovano ascolto o protezione adeguata.

AVELLINO – Ci sono numeri che non cambiano. Che resistono alle leggi, alle campagne, ai convegni, alle buone intenzioni. Numeri che tornano, puntuali, come una condanna. Una donna ogni tre giorni. Non è una statistica. È una cadenza. È il ritmo con cui questo Paese consuma le sue donne e poi si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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