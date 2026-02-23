Vittime del silenzio | a teatro lo spettacolo di danza di Leggere per ballare contro la violenza di genere

Vittime del silenzio si riferisce alle donne che subiscono violenza senza parlarne. Lo spettacolo di danza, organizzato dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza, mira a sensibilizzare il pubblico su questo problema. Due serate al Teatro Alighieri presenteranno coreografie che esprimono dolore e speranza, coinvolgendo gli spettatori in un messaggio diretto. La rappresentazione intende accendere i riflettori sulla necessità di ascoltare e supportare chi lotta contro la violenza di genere.

Mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, il Teatro Alighieri ospita lo spettacolo “Vittime del Silenzio” promosso dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza. Protagonisti dello spettacolo saranno gli allievi delle scuole di danza del territorio. L’evento rientra nel progetto “Leggere per ballare”, lo spettacolo tratta il tema della violenza nei riguardi delle donne nella storia, e del silenzio che nella storia ha dominato gli episodi di violenza domestica, lo stupro di guerra ed etnico, le mutilazioni, i femminicidi. Solo di recente la violenza nei riguardi delle donne è diventata tema e dibattito politico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Violenza di genere, in scena lo spettacolo dei ragazzi del Galilei

Serata contro la violenza di genere al Teatro del Cerchio: in scena “Barbablù”Venerdì 9 gennaio, il Teatro del Cerchio ospita una serata dedicata alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, con la messa in scena di “Barbablù”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Vittime del Silenzio, uno Spettacolo di danza al teatro Alighieri; Vittime del Silenzio, il 25 e il 26 febbraio uno spettacolo di danza al teatro Alighieri; Vittime del Silenzio: il 25 e il 26 febbraio uno spettacolo di danza al teatro Alighieri; Diplomazia in musica e silenzio nella memoria.

Ucraina, Zelensky commemora le vittime del MaidanIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno reso omaggio alle vittime delle proteste di piazza Maidan a Kiev. Nel febbraio 2014 oltre cento manifestanti furono uccisi ... tg24.sky.it

Vittime del Silenzio, uno Spettacolo di danza al teatro AlighieriVittime del Silenzio è il tema dello spettacolo in programma al Teatro Alighieri mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, promosso dalla Federazione nazionale associazioni Scuole di Danza, in ... ravenna24ore.it

Nonostante il sostanziale silenzio mediatico, lo scandalo Epstein continua a imperversare, mietendo vittime illustri in Paesi chiave come la Gran Bretagna e allargando la profonda frattura esistente all’interno della classe dirigente statunitense e allo stesso Par - facebook.com facebook