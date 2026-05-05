La polizia ha denunciato dieci persone coinvolte in attività di vigilanza privata considerate abusive, poiché operavano senza le necessarie autorizzazioni. Le verifiche hanno portato al sequestro di diverse strutture e alla constatazione di agenzie che esercitavano il servizio di sicurezza senza requisiti legali. Sono state anche elevate multe per un totale di 75.000 euro. Le autorità continuano a monitorare il settore per contrastare pratiche illecite.

Addetti alla sicurezza senza autorizzazione, agenzie abusive. Dieci persone sono state denunciate dalla divisione di polizia amministrativa della questura di Perugia, in seguito all’attività di controllo sulle agenzie che forniscono servizio di vigilanza privata, 45 gli illeciti riscontrati e violazioni per 75mila euro. Gli ultimi provvedimenti risalgono ad alcuni giorni fa, quando gli agenti del capoluogo umbro insieme ai colleghi di Napoli, della polizia postale e delle comunicazioni dell’Umbria e del Reparto prevenzione crimine, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, nei confronti di rappresentanti legali, amministratori e collaboratori di una società con sede legale in provincia di Perugia e sede secondaria a Napoli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La vigilanza privata era “abusiva“. Dieci denunciati dalla polizia. Elevate multe per 75mila euro

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