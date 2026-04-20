Abusivismo e truffe nuovi controlli della Polizia di Stato | elevate 244 multe

La Polizia di Stato di Salerno ha intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi su abusivismo commerciale, parcheggiatori abusivi e truffe ai danni di persone vulnerabili. Durante le operazioni, sono state elevate 244 multe per violazioni riscontrate. Le attività di controllo continuano per contrastare queste pratiche illegali e tutelare la sicurezza dei cittadini.

La Questura di Salerno prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio, con particolare attenzione ai fenomeni di abusivismo commerciale, parcheggiatori abusivi e truffe ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione. Sono stati predisposti, infatti, servizi mirati nelle.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Isola d'Elba, controlli della guardia costiera: sequestrati 200 kg di pesce ed elevate multe per 15mila euroÈ di 200 kg di pesce sequestrato e oltre 15mila euro di multe il bilancio delle oltre 300 ispezioni condotte dalla guardia costiera lungo l’intera... Controlli della polizia in due ristoranti del centro e di via Messina: elevate sanzioni per oltre 18 mila euroEmerse irregolarità amministrative, infrazioni alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e dipendenti non in regola Irregolarità... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: 174° Anniversario: il presidente Mattarella partecipa alla giornata dedicata agli studenti; I consigli di Poste Italiane e Polizia di Stato su come difendersi dalle principali truffe; I vigili si mascherano per battere truffatori e abusivi. Blitz in centro: scattano denunce e sequestri; Centro storico, stretta sul gioco delle tre carte: cinque denunciati. Prosegue la campagna della Polizia di Stato contro le truffe agli anziani: incontro a CollescipoliProsegue la campagna di sensibilizzazione contro le truffe agli anziani fortemente voluta dal Questore Abenante, con l’obiettivo di mettere in guardia i cittadini, in particolare le persone più fragil ... newtuscia.it Truffe online, la Polizia di Stato lancia la campagna InsospettABILIVenerdì 17 aprile la presentazione in Regione: a Palazzo Ducale arrivano i totem interattivi per imparare a difendersi dai rischi della rete tra quiz e mini-giochi ... lavocedigenova.it Pachino, controlli straordinari della Polizia di Stato: identificate 254 persone e 134 veicoli verificati - facebook.com facebook