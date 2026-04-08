Uso dello smartphone durante le attività scolastiche | chiarimenti educativi e corresponsabilità scuola–famiglia Un modello di circolare per le famiglie

Una nuova circolare mira a chiarire alle famiglie come gestire l’uso degli smartphone durante le ore di lezione, nel rispetto delle regole interne dell’istituto. Il documento fornisce indicazioni precise sulle modalità di utilizzo dei dispositivi durante le attività scolastiche e sottolinea la collaborazione tra scuola e famiglia per garantire un ambiente di apprendimento più ordinato. La circolare è accompagnata da un modello che le famiglie possono consultare e seguire.

La circolare allegata intende fornire alle famiglie un quadro chiaro e trasparente circa le modalità di gestione dell’uso dello smartphone durante le attività didattiche, nel rispetto del Regolamento d’Istituto e dei principi del sistema disciplinare scolastico. Scarica la circolare Riservata agli abbonati Non sei abbonato? Come funzionano gli abbonamenti: Abbonamento a Gestire la scuola, si compone di:. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Smartphone e digitale a scuola: una bozza di circolare per la comunicazione alle famiglieUna serie di articoli di approfondimento e modelli documentali scaricabili dedicati alla gestione dell’uso degli smartphone e dei dispositivi...

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Temi più discussi: Sanzioni disciplinari e smartphone, 10 documenti in arrivo per la gestione a scuola: modifiche PTOF, circolari, relazioni e note tecniche, regolamento d'istituto; Giappone, un’ordinanza chiede di limitare l’uso dello smartphone a due ore al giorno (anche agli adulti); Il 90% delle scuole ha spento ufficialmente gli smartphone: ecco i benefici; Il bambino digitale.

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Salute mentale a rischio se si comincia a usare lo smartphone prima dei 13 anniIl problema principale? L'analisi evidenzia come l'impatto negativo dello smartphone in giovane età sia collegato in larga parte all'ingresso anticipato nei social network. Secondo i ricercatori, ... gazzetta.it

Treno 18204 (SIENA - FIRENZE SMN) viaggia con +22' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com

Stop all'uso di sigarette tradizionali ed elettroniche su tutti i lidi della città. Previste anche multe di 500 euro per i trasgressori - facebook.com facebook