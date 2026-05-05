Katharina Miroslawa è stata intervistata da Francesca Fagnani nel programma Belve Crime trasmesso su Rai 2. La donna è coinvolta in un caso che riguarda il cosiddetto giallo di Parma, un mistero ancora irrisolto. Durante l'intervista sono stati rivelati dettagli sulla sua identità e sul crimine di cui è accusata. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, lasciando molte domande senza risposta.

© US Belve Katharina Miroslawa è intervistata da Francesca Fagnani a Belve Crime. Chi è la donna? Qual è il crimine che la riguarda? Cosa ha dichiarato nel programma in onda questa sera su Rai 2? Ecco tutto ciò che c’è da sapere attorno a quello che è un vero e proprio mistero: il giallo di Parma. Chi è Katharina Miroslawa e qual è la sua storia. La storia di Katharina Miroslawa è legata al cosiddetto omicidio di Carnevale a Parma: l’imprenditore di 51 anni, Carlo Mazza, che viene ucciso con due colpi di pistola nel febbraio del 1986. Fu il figlio della vittima a ritrovare il corpo all’interno della sua auto. L’autopsia stabilì soltanto in un secondo momento che si trattò di omicidio (i proiettili non furono inizialmente rilevati) e il lutto diventa così un giallo per anni.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - La vera storia di Katharina Miroslawa e il giallo di Parma

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