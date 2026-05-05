Durante un'intervista rilasciata a Belve Crime, Katharina Miroslawa si è mostrata visibilmente scossa e in lacrime. La donna ha parlato dell'omicidio di Carlo Mazza, un caso che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica. Nel corso dell'intervista, ha fornito dettagli sulla vicenda e sulla sua relazione con il protagonista della vicenda. La sua testimonianza ha suscitato molta attenzione tra gli spettatori.

Katharina Miroslawa, condannata a oltre 20 anni di carcere per l’omicidio di Carlo Mazza, è apparsa in lacrime durante l’intervista concessa alla trasmissione Belve Crime di Francesca Fagnani. La donna, soprannominata la “mantide di Parma”, si è commossa nel ricordare il momento in cui ha appreso della morte di Mazza. Chi è Katharina Miroslawa, intervistata a Belve Crime La difesa di Katharina Miroslawa a Belve Katharina Miroslawa a Belve, botta e risposta con Francesca Fagnani Chi è Katharina Miroslawa, intervistata a Belve Crime Tra gli intervistati della prima puntata della nuova stagione di Belve Crime, in onda nella serata di martedì 5 maggio, c’è Katharina Miroslawa, soprannominata la “mantide di Parma“.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Katharina Miroslawa in lacrime nell'intervista a Belve sull'omicidio di Carlo Mazza: chi è la mantide di Parma

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